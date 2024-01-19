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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kadroya alınmadı

Beşiktaş, Salih Uçan'ın sakatlandığını ve Pendikspor maçı kadrosunda olmayacağını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşacak.

Siyah beyazlılar, Pendikspor maçının kadrosunu açıkladı. Sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptanan Salih Uçan kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zainutdinov, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfut Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut"

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