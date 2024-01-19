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Valentin Rosier'den Beşiktaş sözleri

Valentin Rosier'den Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e kiralanan Valentin Rosier, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e kiralanan Valentin Rosier, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Nice'i daha önceden tanıyordum"

Rosier yaptığı açıklamada, "Nice'in bana ilgisi yeni değildi. Yazın sportif direktör ve hocamızla konuşmuştum. Nice'i daha önceden tanıyordum. Buranın tarihi bir kulüp olduğunu biliyordum." dedi.

"Yeni yönetim bizi istemedi"

Başarılı oyuncu, "Beşiktaş'ta yeni yönetim bizimle devam etmeme kararı aldı. Onları suçlamıyorum, önüme bakıyorum. Kadro dışı kaldım ve bu yüzden maç eksiğim oldu. Tekrardan formumu yakalamam için biraz zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

"Farioli ile çalışacağım için mutluyum"

Farioli ile ilgili konuşan Fransız oyuncu, "Francesco Farioli'yi Türkiye'den hatırlıyorum. Onun takımlarının bir DNA'sı ve karakteri var. Burada onunla çalışacağım için çok mutluyum. Uğrunda mücadele etmek istediğiniz bir antrenör olması önemli. Avrupa'da üst düzey maçlarda oynadım. Ekstra biri değilim belki ama tecrübem var." şeklinde konuştu.

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