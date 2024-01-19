BIST 7.997
DOLAR 30,19
EURO 32,93
ALTIN 1.970,02
HABER /  SPOR

Ronaldo hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi

Ronaldo hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi

Al Nassr'ın dünyaca ünlü Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen 2023'te Haaland ve Mbappe gibi yıldızları geçtiğini hatırlatarak hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu ifade etti.

Abone ol

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamada ilerleyen yaşına rağmen hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi.

Globe Soccer Awards'ın 14.'sü Dubai'de düzenlendi. Törene Al Nassr'ın Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo da katıldı ve dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"Haaland ve Mbappe gibi canavarları geçtim"

2023 yılının en çok gol atan oyuncusu olarak Haaland, Mbappe ve Harry Kane'i geçen Cristiano Ronaldo, "Eleştirildim. Zor zamanlar geçirdim. Ancak beni eleştirenleri yanıltmayı seviyorum. Yaşım 38. Dünyanın en çok gol atan futbolcusuyum. Ayrıca Haaland ve Mbappe gibi genç, canavar gibi futbolcuları geçerek 2023 yılının en golcüsü oldum." dedi.

"Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha iyi"

Suudi Arabistan Ligi'nin yükselişte olduğunun altını çizen Ronaldo, yakında dünyanın en iyi 3 ligi arasında olacağını da şu ifadelerle sözlerine ekledi:

"Suudi Arabistan Ligi'nin şu anda Fransa Ligi'nden daha iyi ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Umurumda değil. Ne isterlerse söyleyebilirler. Ayrıca Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi 3 ligi arasında yer alacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Türk şirketlerin İHA ve SİHA’larına ilgi artıyor
Türk şirketlerin İHA ve SİHA’larına ilgi artıyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a İsviçre darbesi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a İsviçre darbesi
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kadroya alınmadı
Turgut Altınok, MHP ve BBP'yi ziyaret etti
Turgut Altınok, MHP ve BBP'yi ziyaret etti
Valentin Rosier'den Beşiktaş sözleri
Valentin Rosier'den Beşiktaş sözleri
Büyükçekmece'de yaşlı kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş serbest bırakıldı
Büyükçekmece'de yaşlı kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş serbest bırakıldı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Galatasaray'ın yıldızı için flaş emeklilik iddiası!
Galatasaray'ın yıldızı için flaş emeklilik iddiası!
Özhaseki: Deprem bölgesinde çalışmalar 7/24 devam ediyor
Özhaseki: Deprem bölgesinde çalışmalar 7/24 devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hani kadına şiddete karşıydınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hani kadına şiddete karşıydınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Yalnızlığa ittiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Yalnızlığa ittiler