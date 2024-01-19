Ronaldo hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi

Al Nassr'ın dünyaca ünlü Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen 2023'te Haaland ve Mbappe gibi yıldızları geçtiğini hatırlatarak hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu ifade etti.

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Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamada ilerleyen yaşına rağmen hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi.

Globe Soccer Awards'ın 14.'sü Dubai'de düzenlendi. Törene Al Nassr'ın Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo da katıldı ve dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"Haaland ve Mbappe gibi canavarları geçtim"

2023 yılının en çok gol atan oyuncusu olarak Haaland, Mbappe ve Harry Kane'i geçen Cristiano Ronaldo, "Eleştirildim. Zor zamanlar geçirdim. Ancak beni eleştirenleri yanıltmayı seviyorum. Yaşım 38. Dünyanın en çok gol atan futbolcusuyum. Ayrıca Haaland ve Mbappe gibi genç, canavar gibi futbolcuları geçerek 2023 yılının en golcüsü oldum." dedi.

"Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha iyi"

Suudi Arabistan Ligi'nin yükselişte olduğunun altını çizen Ronaldo, yakında dünyanın en iyi 3 ligi arasında olacağını da şu ifadelerle sözlerine ekledi:

"Suudi Arabistan Ligi'nin şu anda Fransa Ligi'nden daha iyi ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Umurumda değil. Ne isterlerse söyleyebilirler. Ayrıca Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi 3 ligi arasında yer alacak."