Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu
THY Euroleague'in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu.Abone ol
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibine deplasmanda 98-75 kaybetti.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 9. yenilgisini yaşadı. Litvanya temsilcisi ise 8. galibiyetine imza attı.
Zalgiris Kaunas: 98 - Fenerbahçe Beko: 75
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Joseph Bissang, Thomas Bissuel (Fransa)
Zalgiris Kaunas: Evans 21, Birutis 16, Sumner 4, Manek 14, Ulanovas 6, Lekavicius 8, Hayes 6, Smits 12, Dimsa 2, Butkevicius 9, Giedraitis, Lavrinovicius
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 22, Sertaç Şanlı 6, Papagiannis 2, Pierre 6, Calathes 4, Motley 15, Guduric 7, Dorsey 7, Melih Mahmutoğlu 6, Yam Madar, Şehmus Hazer, Hamza Mestoğlu