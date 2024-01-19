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Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu

Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu

THY Euroleague'in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibine deplasmanda 98-75 kaybetti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 9. yenilgisini yaşadı. Litvanya temsilcisi ise 8. galibiyetine imza attı.

Zalgiris Kaunas: 98 - Fenerbahçe Beko: 75

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Joseph Bissang, Thomas Bissuel (Fransa)

Zalgiris Kaunas: Evans 21, Birutis 16, Sumner 4, Manek 14, Ulanovas 6, Lekavicius 8, Hayes 6, Smits 12, Dimsa 2, Butkevicius 9, Giedraitis, Lavrinovicius

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 22, Sertaç Şanlı 6, Papagiannis 2, Pierre 6, Calathes 4, Motley 15, Guduric 7, Dorsey 7, Melih Mahmutoğlu 6, Yam Madar, Şehmus Hazer, Hamza Mestoğlu

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