Murat Kurum'dan sokak köpeği açıklaması

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sokak köpeği konusunda, "Biz bu sorunun farkındayız. Göreve gelir gelmez bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız" dedi.

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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğinde seçmenlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum 12 gün önce kadınlarla, gençlerle, aziz İstanbullularla güzel İstanbul yoluna çıktıklarını, bu yolda gittikleri her yerde de İstanbul'un alnı ak gençlerinin ve asil kadınlarının yanında olduklarını belirtti.

Seçim yolculuğuna çıkarken "Bu hareket bir kadın hareketi olacak" sözlerini kullandığını hatırlatan Kurum, "Sizler de İstanbul'un değerli kadınları olarak, annelerimiz olarak coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Ben, daima yanımızda durduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum." dedi.

1994 yerel seçimlerine vurgu

Kurum, 1994 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarının kadınlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devem etti:

"Bu şehrin makus talihini değiştiren, birbirinden büyük projelere imza atılmasına vesile olanlar sizlersiniz. İstanbul'daki tüm ulaşım, dönüşüm, çevre, sosyal destek yatırımlarının, projelerinin altında siz değerli kadınlarımızın imzası var. Sizler yeri geldiğinde evinden, yeri geldiğinde ailesinden, çocuklarından feragat edenlersiniz. Bu şehrin 39 ilçesindeki 964 mahallesi kapı kapı gezen, İstanbul'u bugünlere getirmek için yılmadan, yorulmadan çalışanlarsınız. Bu cennet vatanın güçlenmesinde emin olun kadınlarımızın rolü çok büyüktür."

Seçim akşamı İstanbul'un yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle kavuşması halinde kentin kadınlarıyla çalışacaklarını, istişare edeceklerini vurgulayan Kurum, ev hanımı ve çalışan kadınlara yönelik projelerine şu sözlerle değindi:

"Sizi bu manada hayatın her alanında destekleyecek yatırımlarımız olacak. Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacak hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu İstanbul'un kadınlarına sözümüzdür, bu bizim sizlere sözümüzdür."

İstanbul için yeni projeler

Çok yakında duyuracakları yeni projelerden de bahseden ve projeleri açıkladıklarında İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduklarının görüleceğini aktaran Kurum, "İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden işyeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Tüm bunların yanında her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak; kadınlarımız için 7/24, hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak." diye konuştu.

'Biz bu sorunun farkındayız'

Konuşmasında İstanbul'da gezen başıboş köpek sorununa da işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüzbinlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken, sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez hocalarımızla, bilim insanlarımızla, bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda, bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz."