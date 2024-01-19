Altun: İsrail sömürgeci zihniyetin temsilcisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı sert bir şekilde eleştirdi. Altun, ''Bugün, sömürgeci zihniyetin temsilcileri, kendilerine benzemeyenlere, öteki olarak gördüklerine her türlü distopik zulmü reva görmektedir'' dedi.

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TRT World Citizen Awards töreninde birkonuşma yapan Altun, TRT'nin bu projesinin her bir insanın şerefli bir varlık olduğuna inanan ve her bir bireyin değişim yaratma kabiliyetini esas alan bir iyilik hareketi olduğunu söyledi.

Altun, bugün sömürgeci zihniyetin temsilcilerinin kendilerine benzemeyenlere ve öteki olarak gördüklerine her türlü zulmü reva gördüklerini belirterek, "Sömürgeci zihniyetin temsilcilerinden biri olan İsrail'in bugün Filistin'deki zulümleri bunun en somut örneklerinden biridir." dedi.

İsrailli yetkililerin acımasız saldırılarına önce Filistinlileri dehümanize ederek başladığını ifade eden Altun, "21. yüzyılda, bundan 2 ay önce bütün dünya İsrailli bir bakanın 'Filistinliler insan formundaki hayvanlardır.' şeklindeki ırkçı alçakça ifadelerine şahitlik etti. Bu ifadeler, işte bu sömürgeci zihniyetin insan telakkisini, içinde bulunduğu ruh halini açık ve net bir şeklide bizlere göstermektedir. Ne yazık ki, dünya sisteminin mevcut adaletsizliklerinden nemalanan, kendilerini ayrıcalıklı gören elit gruplar, insanlığın pozitif yönde bir değişim için ortaya koyduğu çabaları baltalamaya devam ediyorlar, kötülüğü görünmez kılıyorlar." diye konuştu.

Altun, bugün Gazze'deki zulüm karşısında bozulan uluslararası sistemin, değişimin neden bir zorunluluk haline geldiğini gösterdiğini kaydederek, "Birçok Batılı uluslararası yayıncının, İsrail yanlısı, tarafgir ve hakikat karşıtı bir tutum sergiliyor oluşu da değişimin bir diğer gerekçesi olarak karşımızda durmaktadır. 100 günü aşkındır sürdürdüğü saldırılar boyunca İsrail, gerek uluslararası medya kuruluşları, gerekse sosyal medya şirketleri üzerinden kara propaganda faaliyetleri ve sistematik dezenformasyon saldırıları yürütüyor. Elbette Türkiye olarak biz, her zaman olduğu gibi bu saldırılar konusunda da açık ve net bir tepki ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. İnsani ve vicdani sorumluluğumuzun gereği olarak bu saldırılara kayıtsız kalmadık, mazlum Filistin halkının yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.