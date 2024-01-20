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İki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

İki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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M.K. yönetimindeki 41 ASD 790 plakalı motosiklet, Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi'nde M.İ.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüleri M.K. ile M.İ.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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