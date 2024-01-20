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Lodosta uçan fabrika çatısı yediemin otoparkına düştü!

Lodosta uçan fabrika çatısı yediemin otoparkına düştü!

Bursa’da meydana gelen olayda lodosun uçurduğu fabrikanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi.

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Olay gece saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak’ta meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat firmasına ait saç çatı yerinden çıkıp uçtu.

5 metre uzunluğundaki çatı, fabrikanın yanındaki Yediemin Otoparkında bulunan araçların üzerine düştü. Çatının üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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