Türkiye liglerinde haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 21, Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 21, TFF 3. Lig'e ise 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın

1. Lig

Bugün:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

2. Lig

Beyaz Grup:

Bugün:

14.00 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Ankara Demirspor-Ankaraspor (TCDD Ankara Demirspor)

21 Ocak Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Nazilli Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Zonguldak Kömürspor-1461 Trabzon (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Esenler Erokspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kırşehir Futbol-Hes İlaç Afyonspor (Kırşehir AHİ)

14.00 Adıyaman FK-Vefa Group Vanspor (Kahta İlçe)

14.00 Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

14.00 Bursaspor-Karacabey Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

Kırmızı Grup:

Bugün:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor (Bolluca)

21 Ocak Pazar:

14.00 Uşakspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Fethiyespor-İnegölspor (Fethiye İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Isparta 32 Spor-Menemen FK (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK-Denizlispor (Yeni Karaman)

14.00 Amed Sportif Faaliyetleri-Sarıyer (Diyarbakır)

14.00 Belediye Derincespor-Düzce Cam Düzcespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

3. Lig

1. Grup:

Bugün:

14.00 İnegöl Kafkasspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (İnegöl İlçe)

21 Ocak Pazar:

14.00 Küçükçekmece Sinop-Artvin Hopaspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 52 Orduspor-Malatya Arguvanspor (Yeni Ordu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Karabük İdmanyurduspor-Mardin 1969 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Edirnespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetleri (Edirne 25 Kasım)

14.00 Kepezspor-Aliağa (Kepez Hasan Doğan)

2. Grup:

21 Ocak Pazar:

14.00 Efeler 09 Spor-Kemerkent Bulvarspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-Hacettepe 1945 (Kelkit İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Sapanca Gençlikspor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 Karşıyaka-Amberçay Eynesil Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Amasyaspor FK (Elazığ)

14.00 Silifke Belediyespor-Pazarspor (Silifke Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Turgutluspor (Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup:

21 Ocak Pazar:

13.00 Karaköprü Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Faruk Çelik)

14.00 Bayburt Özel İdare-Bornova 1877 (Bayburt Genç Osman)

14.00 1922 Konyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Silivrispor-Merkür Jet Erbaaspor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

14.00 Akhisarspor-Kuşadasıspor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Osmaniyespor FK-Sivas Dört Eylül (7 Ocak)

4. Grup:

Bugün:

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-İdaş Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Orduspor 1967 (Sultanbeyli Gölet)

21 Ocak Pazar:

14.00 Balıkesirspor-Bursa Yıldırımspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Nevşehir Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-23 Elazığ FK (Tarsus Şehir)

14.00 Güneş Holding Çankaya-Armoni Alanya Kestelspor (Osmanlı)