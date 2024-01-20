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Gaziantep FK, yarın Sivasspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Sivasspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

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BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 20 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.

Ligde topladığı 21 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Sivasspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel ile sarı kart cezalısı Markovic, maçta forma giyemeyecek.

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