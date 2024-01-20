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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sefer yapılamayacak

ÇANAKKALE'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün saat 10.00'dan sonraki seferler iptal edilmiş, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'ye, Geyikli'den 19.00 seferi 18.00'e alınmıştı.

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