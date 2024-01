Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji 9 il için uyarı yaptı, 'İstanbul' açıklaması

Şen ve Ökten'den İstanbul açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen "Bugün İstanbul yağmurlu. Yağışların öğle ve akşam yer yer kuvvetli olacak sıcaklık Öğleden önce 10 C sonra 7 C.Yağmur Pazar günü azalacak sıcaklık 7 C. İzmir öğleden sonra kuvvetli yağmurlu 18 C. Ankara akşam yağmurlu 12 C. Antalya akşam yağmurlu 19 C. Trabzon P.bulutlu 17 C." dedi. Kerem Ökten ise bugün için "Trakya ve İstanbul'un Anadolu yakasının yükseklerinde kar yağışı görülecek" dedi.