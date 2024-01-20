Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji 9 il için uyarı yaptı, 'İstanbul' açıklaması
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında azalırken, Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı geldi. 20 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'de beklenen hava durumu...
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji'nin verilerine göre; sarı kodla uyarılan Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor. Edirne ve Kırklareli de yağmurla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.
Şen ve Ökten'den İstanbul açıklaması
Prof. Dr. Orhan Şen "Bugün İstanbul yağmurlu. Yağışların öğle ve akşam yer yer kuvvetli olacak sıcaklık Öğleden önce 10 C sonra 7 C.Yağmur Pazar günü azalacak sıcaklık 7 C. İzmir öğleden sonra kuvvetli yağmurlu 18 C. Ankara akşam yağmurlu 12 C. Antalya akşam yağmurlu 19 C. Trabzon P.bulutlu 17 C." dedi. Kerem Ökten ise bugün için "Trakya ve İstanbul'un Anadolu yakasının yükseklerinde kar yağışı görülecek" dedi.
Marmara Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.