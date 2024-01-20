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Bilecik'te minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Kaza; Atatürk Bulvarı eski otogar girişinden meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolları istikametine seyir halindeki Mustafa K. idaresindeki 11 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, eski otogar girişinde Kadir Ş. idaresindeki 11 DS 260 plaka yolcu midibüsü ile çarpıştı. Kazada 11 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsünde bulunan Emine Y. (45) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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