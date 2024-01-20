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Buz tırmanışı yapmak isteyen dağcılar küresel ısınma etkisine takılıyor

Buz tırmanışı yapmak isteyen dağcılar küresel ısınma etkisine takılıyor

Her yıl kış aylarında Kasık Şelalesine gelen ve burada buz tırmanışı yapan dağcılar, bu yıl tırmanış için geldikleri şelaledeki buz kütlelerinin bekledikleri düzeyde olmadıklarını görünce hayal kırıklığı yaşadı.

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Türkiye'nin her bölgesinde önemli dağcılık ve doğa sporları faaliyetleri gerçekleştiren Ararat Saltık ve Iğdır AKUT İskender Iğdır ve Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her yıl Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Tavla köyünde bulunan Kasık Şelalesine buz tırmanışı gerçekleştirmeye geliyor. Ancak bu yıl Ocak ayında olmasına rağmen küresel ısınmanın etkisiyle havaların yeterince soğumamasından kaynaklı olarak yeteri kadar donmayan şelaleyi gören dağcılar umduklarını bulamadı. Yine de tırmanışı gerçekleştirmek isteyen ekip Ağrı Dağı’nda yerel rehber olan Cuma Saltık gözetiminde buzun kalınlığını ölçüp ardından güvenlik halatı, teknik buz kazması ve buz kramponuyla 33 metre yüksekliğindeki şelalenin zirvesine tırmandı.
Tırmanış için gelen dağcılardan biri, “Erimeler olmuş ama deneyeceğiz bakalım. Umduğumuzu bulamadık. Maalesef kış şartları olmasına rağmen küresel ısınmadan dolayı hava çok sıcak. 10 gün öncesinde burası tamamen buzla kaplıydı ama şu an yüzde 60-70 eridi” diye konuştu.

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