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Yerde bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı para teklifini reddetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yerde bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı para teklifini reddetti

ELAZIĞ'da motosiklet sürücüsü Yüksel Bayram, seyir halindeyken yerde bulduğu cep telefonunu sokak sokak gezerek sahibine ulaştırdı. Teşekkür parası teklif edilen Bayram, 'İnsanlık görevimiz' diyerek parayı kabul etmedi. Bayram'ın davranışı gönülleri fethetti.

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Elazığ Mimar Faruk Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Yüksel Bayram, yolda bulduğu cep telefonu ile anlamlı bir olaya imza attı. Motosikletinden inip, sokak sokak esnafa sorular yönelterek cep telefonu sahibini tespit etmeye çalışan Bayram, kısa süre sonra telefonun çalması üzerine arayan kişinin cep telefonu sahibi olduğunu öğrendi.

Cep telefonunu kaybeden amcanın bulunduğu noktaya giden Bayram, telefonu sahibine teslim etti.

Teşekkür olarak para uzatmaya çalışan telefon sahibine motosiklet sürücüsü, "İnsanlık görevimiz, kim olsa aynısını yapardı" diyerek bir kez deha gönülleri fethetti.

''İnsanlık görevimi yaptım''

Motosiklet sürücüsü Yüksel Bayram yaptığı açıklamada, ''Üniversite öğrencisiyim ve esnaflık da yapıyorum. Dün motorla seyir halindeyken yolda bir telefona denk geldim. Çevredeki esnafa sorarak telefon sahibini sordum kimse bilmiyordu. Birkaç sokağa daha sordum ancak telefonu ya da sahibini gören olmamıştı. Ben aramaya devam ederken telefon sahibi kendi telefonunu aradı. Telefonunu istediği yere götürmemi söyledi ve ben de tamam deyip gittim. Sahibine telefonunu verdim bana harçlık vermeye çalıştı. Allah, razı olsun ben insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa eminim ki aynı şeyi yapardı” dedi.

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