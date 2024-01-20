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Zabıtayı görünce maraton koşucusunu aratmadı

Zabıtayı görünce maraton koşucusunu aratmadı

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda zabıta ekiplerini gördükten sonra hızlı bir şekilde kaçan yaşlı bir dilenci, yakalandıktan sonra ilk önce esnaf dükkanına girmek istedi sonra ise ''Ben kalp hastasıyım’’ dedi.

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Dilenci operasyonunda yaşlı bir dilenci, ekipleri gördükten sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken, ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan dilenci ilk önce esnaf dükkanına girmek istedi. Başarılı olamayınca ise ‘’Ben kalp hastasıyım’’ dedi. Bir dilenci ise ekiplere yakalanmamak için olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.

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