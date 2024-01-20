Alper Gezeravcı uzayda: Kapsül kenetlenmesi için geri sayım başladı! Saat ve dakika verildi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yolculuğu devam ediyor. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi için geri sayım başladı. Axiom'dan yapılan açıklamada "Kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na TSİ 13.45'te kenetlenmesi bekleniyor." denildi. Astronotlar için karşılama töreni de TSİ 15:35'te yapılacak.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını dün saat 00.49'da gerçekleştirdi. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise "İstikbal göklerdedir" oldu.
Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi için geri sayım başladı. Kapsülün kenetlenme işleminin TSİ 13:45'te gerçekleşmesi öngörülüyor. Astronotlar için karşılama töreni de TSİ 15:35'te yapılacak.
Kenetlenme saati değişti
İlk yapılan planlamada kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin 13:15'te gerçekleşmesi bekleniyordu.
Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kenetlenmenin beklenenden daha erken olacağı ve tahmini olarak TSİ 12:19'da gerçekleşeceği bildirilmişti. Son yapılan açıklamada ise kapsülün kenetlenmesi TSİ 13:45'e ertelendi.