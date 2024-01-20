Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!

Niğde’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Niğde - Kayseri karayolu Hüyük-Konaklı Kasabası girişindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında; Hacı Bekir Y. (48) idaresindeki 06 COZ 492 plakalı otomobil ile T.K (26) idaresindeki 51 HF 918 plakalı kamyonet çarpıştı. kazada otomobil sürücüsü Hacı Bekir Y. olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü T.K ile M.Y., N.Y., K.U. ve A.B.A.'yı ola yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.