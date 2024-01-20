Uğur Dündar'dan bomba Hafize Gaye Erkan paylaşımı! 15 gün önce annesine mesaj atılmış

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkındaki iddialarla ilgili Sözcü yazarı Uğur Dündar'dan gündemi değiştirecek paylaşımlar geldi. Dündar, Hafize Gaye Erkan'a böyle bir iftira atılacağını 15 gün önceden Kübra isimli MB çalışanının Erkan'ın annesine WahatsApp mesajıyla bildirdiğini yazdı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ı, kendisini iten attığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet eden Merkez Bankası eski çalışanı Büşra Bozkurt'tan yeni suçlamalar geldi. Sözcü'ye "CİMER’deki şikayetlerim eksik bile” diyen Büşra Bozkurt, baba Erol Erkan’ın, bir Merkez Bankası çalışanını tokatlayıp işten attığını iddia ederek olaya kamera kayıtları olduğunu söyledi.

Uğur Dündar: Anneye gelen mesajlar...

Sözcü yazarı Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından Hafize Gaye Erkan'a komplo kurulduğunu iddia ederek WathsApp mesajlarını paylaştı. Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın annesine Merkez Bankası çalışanı "Kübra" isimli bir kadından 1 ay önce "Hafize Hanım'a böyle bir iftira atacaklar" mesajı geldiğini belirten Uğur Dündar şunları yazdı:

Anne baba geç saatlere kadar bankada kalıyor

- Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın emzirdiği bir bebeği var. Bakıcı tutmak yerine anne ve babası bebeğe bakıyor. Onlar da emzirme saatlerinde işler aksamasın diye kendisiyle birlikte bankaya gidip geç saatlere kadar orada kalıyorlar.

- Bir banka çalışanı birkaç gündür Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili iddialar dile getiriyor. Bunlardan biri de baba Erol Erkan'ın bir personeli tokatladığı iddiası.

Ocak ayı başında Kübra isimli personel...

- Ancak Ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanıma bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor.

- Nitekim Gaye Erkan ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan'ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor.