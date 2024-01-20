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Kıyıya vurmuş genç kadın cesedi bulundu! Yine Antalya'da!

Kıyıya vurmuş genç kadın cesedi bulundu! Yine Antalya'da!

Antalya’nın Serik ilçesinde sahil kıyısında genç yaşta olduğu değerlendirilen kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

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Sabah erken saatlerde Kadriye Turizm Merkezi Sahili’nde otel çalışanları hareketsiz bir kişinin kıyıda olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatı kaybettiği belirlenen cesedin, genç bir kadına ait olduğu belirtildi.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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