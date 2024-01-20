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Honda, Dakar Rallisi'nde 3'üncü birinciliğini aldı

Honda, Dakar Rallisi'nde 3'üncü birinciliğini aldı

Monster Energy Honda Team pilotu Ricky Brabec, 2024 Dakar Rallisi'ni Honda CRF450 Rally'yi kullanarak birincilikle tamamladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da düzenlenen 46'ncı Dakar Rallisi'nin motosiklet kategorisi şampiyonu Monster Energy Honda Team pilotu Ricky Brabec oldu.

Honda CRF450 Rally kullanarak 6'ıncı etapta genel klasman liderliğini ele alan Ricky Brabec, ardından gelen etaplarda sağlam sürüşle pozisyonunu savunarak, 10 dakika 53 saniye farkla ikinci Dakar zaferini elde etti.

Motosiklet kategorisinde Honda takımından Ricky Brabec haricinde Adrien Van Beveren 3'üncü sırada, ve Jose Ignacio Cornejo 6'ıncı sırada yer alarak Monster Energy Honda Team, 46'ıncı Dakar Rallisi'nin ilk 10'unda 3 ayrı yer kazandı.

Honda, bu zafer ardından "dünyanın en tehlikeli spor etkinliği" olarak bilinen Dakar Rallisi'nde 2020 ve 2021 yılındaki şampiyonlukları ardından 3'üncü birinciliğini elde etmiş oldu.

"Yıla güzel başlangıç yapmaktan mutluyum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ricky Brabec, zorlu geçen parkur ve rekabet içinde ekip olarak mücadele ettiklerini ama sonunda birinciliği alarak yıla güzel bir başlangıç yapmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Brabec, "10 dakika bu rallide büyük bir fark değil. İki iyi gün geçirdim, iki iyi hamle yapma fırsatım vardı ama aynı zamanda 11'inci etap benim için bir korku faktörüydü çünkü biliyordum ki Ross benim arkamdan 18 dakika sonra başlıyordu ve beni yakalarsa her şey bitmiş olacaktı. 11'inci etap zordu ama odaklandım, bitiş çizgisine ulaştım ve çok fazla zaman kaybetmedim, bu yüzden bundan gerçekten mutluyum ve takım için çok mutluyum. 2 hafta boyunca hepimiz için harika bir iş çıkardık. Sanırım 9 numara bundan sonra benim şanslı numaram olacak." ifadelerini kullandı.

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