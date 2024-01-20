BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL

Karaman’da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

Karaman’da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yakalanan 12 aranan şahıs tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezindeki genel uygulamaları devam ediyor. 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 6 bin 461 kişi sorgulanırken, 17 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 17 kişiden 12’si tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 9 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 29 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 17 kişiye para cezası yazıldı.

62 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise 4 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet av tüfeği, 14 adet kesici ve delici alet, 457 gram uyuşturucu ile 132 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 15 bin 700 TL para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Beyaz et ve yumurta üretimiyle önemli katkı sağlıyor
Beyaz et ve yumurta üretimiyle önemli katkı sağlıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kavala, Demirtaş ve Can Atalay Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kavala, Demirtaş ve Can Atalay Açıklaması
Ülkesine dönmek için çalışıyordu ikinci kattan düştü
Ülkesine dönmek için çalışıyordu ikinci kattan düştü
Yerde bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı para teklifini reddetti
Yerde bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı para teklifini reddetti
Kıyıya vurmuş genç kadın cesedi bulundu! Yine Antalya'da!
Kıyıya vurmuş genç kadın cesedi bulundu! Yine Antalya'da!
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!
Hafriyat kamyonu istinat duvarında askıda kaldı!
Hafriyat kamyonu istinat duvarında askıda kaldı!
Uğur Dündar'dan bomba Hafize Gaye Erkan paylaşımı! 15 gün önce annesine mesaj atılmış
Uğur Dündar'dan bomba Hafize Gaye Erkan paylaşımı! 15 gün önce annesine mesaj atılmış
Samsunspor kafilesinin 35 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitirenler anıldı
Samsunspor kafilesinin 35 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitirenler anıldı
Zabıtayı görünce maraton koşucusunu aratmadı
Zabıtayı görünce maraton koşucusunu aratmadı