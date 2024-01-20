İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Meloni, Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Abone ol

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün Türkiye'ye geliyor. İtalya Başbakanı Meloni'nin bugün saat 18.30'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Bu, Meloni'nin Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

Daily Sabah'ın haberine göre; ziyaret, İtalya'nın dönem başkanlığını üstleneceği G7'nin üye ülkeleri ziyaretlerinin bir parçası olacak. Ayrıca 2022'de göreve gelen Meloni, ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuş olacak.

Erdoğan ve Meloni, COP28 Zirvesi'nde görüşmüştü

İtalya Başbakanı Meloni'nin ziyareti öncesinde DHA'ya konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin İtalya için önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak "Tarihi bir dostluğumuz var" dedi.

"İki devletli çözümü destekliyoruz"

Tajani, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olarak Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek için tüm Müslüman ülkelerle rahatlıkla diyalog kurabileceğini söyleyerek "İsrail-Hamas çatışmasının yayılmasını önlemek zorundayız. Biz de aynı hedefe sahibiz. Biz iki devletli çözümü destekliyoruz. İsrail Filistin devletini tanımalı, Filistin de İsrail'i tanımalı" dedi. Türkiye ve İtalya'nın bölgede "daha büyük savaş" yerine "daha büyük barış" için büyük rol oynayabileceğini vurguladı.

Meloni, daha önce Erdoğan için ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018’de İtalya’ya resmi ziyarette bulunduğunda muhalefette olan Meloni, bu ziyarete ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da. Sol hükümet bunu yapmayacağına göre İtalyan halkının mesajını kendisine biz iletelim: Avrupa'da Türkiye'ye HAYIR. Avrupa'nın İslamlaşmasına HAYIR" yorumunda bulunmuştu.