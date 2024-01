Beyaz et ve yumurta üretimiyle önemli katkı sağlıyor

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun il genelinde yıllık 62 bin ton beyaz et ve 87,4 milyon sofralık yumurta üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde il genelinde faaliyet gösteren ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerine yönelik sektör toplantısı düzenlendi. Düzce’deki kanatlı üretiminin mevcut durumu ve geleceği ile ilgili yetkili personellerle birlikte Düzce Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Derneği, Akçakoca Beyaz Et Üreticileri Birliği ve yetiştiriciler ile bilgi alışverişinde bulunuldu.



Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce’de broiler ve yumurtacı olarak 360 kanatlı hayvan işletmesi bulunduğunu belirterek “Kanatlı sektörü ilimiz hayvancılığında önemli bir paya sahip olarak yıllık 62 bin ton beyaz et ve 87,4 milyon sofralık yumurta üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bir işletmede damızlık kanatlı yetiştiriciliği yapılmakta ve yıllık 10 milyon adet damızlık yumurta üretimi sağlanarak kuluçka işletmelerine sevk edilmektedir. Hayvan bilgi sisteminde devreye giren kanatlı veri tabanı sayesinde damızlık kanatlı işletmelerine hayvan girişleri, damızlık işletmelerden kuluçkahaneye yumurta çıkışları, kuluçkahanelerden broiler kümeslere civciv sevkleri ve broiler kümeslerden etlik piliç sevklerinin daha kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi.

Esra Uzun ayrıca sofralarımızda sağlıklı ve güvenilir gıdaların bulunmasının sürdürülebilir olması konusunda önemli adımlar atıldığını ve İl Müdürlüğü olarak her zaman kanatlı üretimi yapan yetiştiricilerin yanında olduklarını ifade etti.