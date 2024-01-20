3 araç birbirine girdi: Sürücüler yara almadan kurtuldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu.

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Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu İkiçay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göe, kavşaktan yola çıkan otomobil ile seyir halindeki

başka bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda yoğunluk oluştu.