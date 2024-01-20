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Ayasofya'da kapı tartışması: Orijinal kapı ne zaman kullanılacak?

Ayasofya'da kapı tartışması: Orijinal kapı ne zaman kullanılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'nin tartışmalara neden olan endüstriyel kepenkli ayrı bir giriş kapısının taşınabilir mobil bir koruma tüneli olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Minarenin işi bittiği zaman bu iskele sökülecek ve bu kapıda buradan alınacak. Orijinal kapıdan girişler devam edecek." dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir televizyon programında Ayasofya Camisi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen seneden beri Ayasofya'nın genelinde kapsamlı bir restorasyon başlatıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "İlk kez Ayasofya gibi bir kültür varlığının üç boyutlu bir haritasına sahip olduk. Projeler hazırlandı. İki esas konumuz var; Restorasyon ve İstanbul depremine Ayasofya'yı hazır hale getirmek." dedi.

Tartışmalara neden olan kapı

Restorasyon çalışmalarını yılsonuna kadar tamamlamayı planladıklarını da dile getiren Ersoy, sosyal medyada çok tartışılan endüstriyel kepenkli ayrı bir giriş kapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Kapı diye bakmanız doğru değil." diye konuşan Ersoy, bunun taşınabilir mobil bir koruma tüneli olduğunu vurguladı. Ersoy, "Bu bir kapı değil, konteyner gibi düşünün, 2 dakikada alırsınız. Bunlar mobil yapılar. Minarenin işi bittiği zaman bu iskele sökülecek ve bu kapıda buradan alınacak. Orijinal kapıdan girişler devam edecek." dedi.

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