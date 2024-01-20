İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu! İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimleri öldürüldü

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısında bulunan bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Yusuf Umidzade ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi.

Abone ol

İran basınında yer alan habere göre İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ın El Mazze Mahallesindeki bir binayı hedef aldı. İranlı yetkililerin bu binada toplantı halinde olduğu ifade edildi.

Suriye resmi devlet haber ajansı SANA da saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak en az 4 kişinin öldüğünü belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısında "Suriye'de görevli 4 askeri danışmanın yanı sıra Suriye güçlerinden de ölenlerin olduğu" bildirildi.

Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Yusuf Umidzade ve yardımcısının hayatını kaybettiğini belirtildi.

Konuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

Lübnan merkezli el-Meyadin kanalı ise hedef alınan binanın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu aktardı. Mazzeh'te askeri havaalanının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi, büyükelçilikler ve restoranlar bulunuyor.

Not: Haberin görseli arşivdir...