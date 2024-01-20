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Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 21 Ocak Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Güney Ege’de rüzgarın, yarın (21.01.2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Salı günü (23.01.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama v.b. olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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