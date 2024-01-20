Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçe beldiye başkan adaylarını açıklıyor! canlı izleyin...
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Murat Kurum'u çıkaran AK Parti, şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları tek tek tanıtıyor...Abone ol
AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından gözler yeniden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. İstanbul'daki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un 37 ilçe adayını tek tek duyuruyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...