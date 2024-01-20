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İstanbul'da kurusıkı tabancayla kuyumcuyu soyan zanlı yakalandı!

İstanbul Ataşehir'de kurusıkı silahla bir kuyumcudan yaklaşık 300 bin lira değerindeki 10 bileziği çalıp kaçtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kuyumcuya maske takıp kurusıkıyla girdiği, kadın çalışan N.K'yi etkisiz hale getirdiği, yaklaşık 300 bin lira değerindeki 10 bileziği çalıp motosikletiyle uzaklaştığı belirtilen zanlıyla ilgili çalışma yürüttü.

Kimliğini belirledikleri H.K'nin yakalanması için kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, soygunda kullanılan motosikleti Çamlıca Otobanı'ndaki yeşil alanda buldu. H.K'nin evine baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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