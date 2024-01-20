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Angelino üç İtalyan kulübüyle görüşüyor

Angelino üç İtalyan kulübüyle görüşüyor

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'nun Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'nun yeni takımı artık netleşiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İspanyol oyuncunun temsilcisi Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladı.

Habere göre, Angelino kendisine kulüp bulursa Leipzig, Galatasaray ile arasında olan anlaşmayı feshedecek ve ayrılığa izin verecek.

Öte yandan Alman kulübü, yapılan anlaşmadaki kiralama bedelinde de indirime gidecek.

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu. İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti. 

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