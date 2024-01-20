Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Meloni, başbakanlığı sırasında ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. İki lider arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı.

Ayrıca görüşmede küresel meselelerde de konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Meloni'nin ilk ziyareti

İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

İtalya'dan bu düzeyde son ziyaret, dönemin Başbakanı Mario Draghi tarafından Temmuz 2022'de, 3'üncü Hükümetler Arası Zirve marjında gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni, telefon görüşmelerinin yanı sıra G20 ve NATO zirveleri, COP28 ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi organizasyonlarda ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.