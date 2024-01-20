BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu

Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.

Abone ol

Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Ivo Vieira’nın ekibi Pendikspor ile Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çaldığı maçta Pendik Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Pendikspor, müsabakadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlıların galibiyet gollerini 4. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Umut Nayir bu golle birlikte Pendikspor formasıyla çıktığı ikinci resmi maçta ikinci golünü atmış oldu. Pendikspor'un diğer golleri 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira'dan geldi.

Öte yandan Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig tarihinde ilk kez sahasında 4 gol atmış oldu.

Bu sonuçla birlikte 12 Kasım 2023 tarihinde 1-0 kazandığı Samsunspor maçından bu yana ligdeki ilk galibiyetini alan Pendikspor puanını 19'a yükseltirken, Fernando Santos yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da sahilde kimliği belirsiz 2 erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde kimliği belirsiz 2 erkek cesedi bulundu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine çarptı: 1 yaralı!
Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine çarptı: 1 yaralı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Euroleague’de haftanın oyuncusu Nikola Milutinov oldu
Euroleague’de haftanın oyuncusu Nikola Milutinov oldu
Çaykur Rizespor 90'da yıkıldı!
Çaykur Rizespor 90'da yıkıldı!
Karagümrük, Başakşehir karşısında 1 puanı 10 kişiyle kurtardı!
Karagümrük, Başakşehir karşısında 1 puanı 10 kişiyle kurtardı!
Mehmet Şimşek'ten o ev sahiplerine kötü haber! Kira geliri potansiyeli olan....
Mehmet Şimşek'ten o ev sahiplerine kötü haber! Kira geliri potansiyeli olan....
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor!
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor!
İstanbul'da kurusıkı tabancayla kuyumcuyu soyan zanlı yakalandı!
İstanbul'da kurusıkı tabancayla kuyumcuyu soyan zanlı yakalandı!
Zonguldak’ta sis ve yağmur etkili old
Zonguldak’ta sis ve yağmur etkili old