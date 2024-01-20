Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.

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Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Ivo Vieira’nın ekibi Pendikspor ile Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çaldığı maçta Pendik Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Pendikspor, müsabakadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlıların galibiyet gollerini 4. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Umut Nayir bu golle birlikte Pendikspor formasıyla çıktığı ikinci resmi maçta ikinci golünü atmış oldu. Pendikspor'un diğer golleri 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira'dan geldi.

Öte yandan Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig tarihinde ilk kez sahasında 4 gol atmış oldu.

Bu sonuçla birlikte 12 Kasım 2023 tarihinde 1-0 kazandığı Samsunspor maçından bu yana ligdeki ilk galibiyetini alan Pendikspor puanını 19'a yükseltirken, Fernando Santos yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.