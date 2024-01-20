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Çaykur Rizespor, Alanyaspor karşısında!

Çaykur Rizespor, Alanyaspor karşısında!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

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Maçtan dakikalar

27. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Rizespor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Bu sırada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

30. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ortaladığı top, Cordova'nın vuruşunda Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Topu önünde bulan Novais'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Sarı kart: Dk. 14 Novais (Corendon Alanyaspor)

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