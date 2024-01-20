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Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine çarptı: 1 yaralı!

Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine çarptı: 1 yaralı!

Bolu Dağı D-100 kara yolunda sis nedeniyle 3 araç birbirine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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İstanbul yönünde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJN 725 plakalı Hyundai marka cip, Ankara istikametine dönüş noktasından dönmek istedi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede Ankara istikametinde seyreden 14 ACA 589 plakalı Murat 131 marka araç, dönmek isteyen cipe çarptı. Yine aynı istikamette giden 81 EJ 560 plakalı Fiat marka otomobilde kazayı fark edemeyerek kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan vatandaş olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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