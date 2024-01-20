Euroleague’de haftanın oyuncusu Nikola Milutinov oldu

THY Euroleague'de 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov oldu.

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THY Euroleague'de 22. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos’un evinde Maccabi Tel Aviv'i 89-72'lik skorla mağlup ettiği müsabakada iyi performans sergileyen Sırp oyuncusu Nikola Milutinov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

29 yaşındaki basketbolcu, karşılaşmada 20 sayı, 20 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 40 verimlilik puanı aldı.