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Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray İkinci başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi'nin kulüp doktoru Yener İnce'nin onay vermesi halinde yarın sahada oynayabileceğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gazetecilerin, Icardi'nin sağlık durumunu sorması üzerine, "Yener hocaya sormak lazım. Keyfi yerinde, inşallah oynar ama Yener hoca herhalde yarın akşam karar verecek. Şu anda yüzde 50'ye 50." yanıtını verdi.

Öztürk, Fenerbahçe ile sürdürülen şampiyonluk yarışına ilişkin, "Kafa kafaya gidiyor. Böyle olması daha iyi bence, hepimize heyecan veren bir yarış gidiyor. Galatasaray yine şampiyon olur. Okan hoca ve ekibi bizi mahcup etmiyor." dedi.

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