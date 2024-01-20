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Hamas: Joe Biden, soykırımın ortağıdır

Hamas: Joe Biden, soykırımın ortağıdır

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in bir Filistin devletinin kurulmasını kabul edeceği yönündeki yorumlarına ilişkin konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Risheq, "Biden soykırımın ortağıdır. Filistin halkı Biden'dan bir iyilik beklemiyor" dedi.

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Izzet al-Risheq, ABD Başkanı Biden’ın İsrail’in bir Filistin devletinin kurulmasını kabul edeceği yönündeki yorumlarını reddederek, “Biden soykırım savaşının tamamıyla ortağıdır ve halkımız ondan herhangi bir iyilik beklememektedir” diye konuştu.

"Halkımız ondan herhangi bir iyilik beklememektedir"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, İsrail ordusu ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alıyor. Saldırıların başlamasında bu yana İsrail’e en büyük desteği veren ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından İsrail’in Filistin Devletinin kurulmasını kabul edeceği yönünde yorumda bulunmuştu.

Hamas‘tan bu yorumlara cevap geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Izzet al-Risheq yaptığı açıklamada, “Biden soykırım savaşının tamamıyla ortağıdır ve halkımız ondan herhangi bir iyilik beklememektedir. Biden'ın Filistin devleti ve onun özellikleri hakkında tavsiye verdiği yanılsaması halkımızı kandıramaz” dedi.

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