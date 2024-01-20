Hamas'tan İsrail açıklaması! Resmen yeşil ışık yaktılar

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk, hareketin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Hamas'tan yeni bir İsrail ve esir takası açıklaması geldi.

'İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak'

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi. Marzuk, “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı” dedi.

Husilere teşekkür ederek dünyaya çağrı yaptı

Yemen’deki Husilere yönelik de konuşan Marzuk, Hamas’ın Husilerin Filistin halkına verdiği desteği ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını takdir ettiğini belirterek, “Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.