Fernando Santos, Beşiktaş'taki ilk yenilgisini farklı aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı. Portekizli çalıştırıcı, ilk yenilgisini 4 farklı skorla aldı.

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Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile Beşiktaş, Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım Pendikspor mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira attı.

Pendikspor 4. galibiyetini aldı ve puanını 19 yaptı. Beşiktaş ise bu sezon 8. yenilgisini yaşadı ve 35 puanda kaldı.

Santos, ilk mağlubiyetini farklı aldı

Fernando Santos, bu sonuçla siyah-beyazlıların başındaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

İstanbul ekibine 4 farklı skorla yenilen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u 4-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş, Süper Lig’de 16 maç sonra gol atamadı

Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı.

Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.