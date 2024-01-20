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9 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

9 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 9 kente sarı kodlu uyarı verildi. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

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Şiddetli yağış uyarısı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul dahil 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara bölgesi soğuk havanın etkisi altına girdi. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düştü.

Megakentte yağış pazar gününe kadar devam edecek. Önümüzde günlerde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan sıcaklığın düşmesiyle bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini duyuruldu.

Sarı kodla uyarılan İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor. Edirne ve Kırklareli de yağmurla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

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