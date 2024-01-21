BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  DÜNYA

İtalya'da ırkçılık skandalı: Udinese-Milan maçı durdu

İtalya'da ırkçılık skandalı: Udinese-Milan maçı durdu

Serie A'nın 21. haftasında Udinese'nin Milan'ı konuk ettiği mücadele Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu.

Abone ol

Serie A'nın 21. haftasında oynanan Udinese-Milan maçının 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti.

Soyunma odasına yöneldi

28 yaşındaki kaleci soyunma odasına yönelirken takım arkadaşları da peşinden gitti.

Tecrübeli file bekçisinin ikna edilmesiyle Milan takımı sahaya döndü ve oyun yeniden hareketlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Şavşat Belediye Başkanı Acar, partisinden istifa etti
CHP'li Şavşat Belediye Başkanı Acar, partisinden istifa etti
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
ABD Husilerin gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu
ABD Husilerin gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu
Edirne'de iki tekerlekli araçlar trafiğe çıkamayacak
Edirne'de iki tekerlekli araçlar trafiğe çıkamayacak
Acun, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağlamak istiyor
Acun, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağlamak istiyor
9 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek
9 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek
Fernando Santos, Beşiktaş'taki ilk yenilgisini farklı aldı
Fernando Santos, Beşiktaş'taki ilk yenilgisini farklı aldı
Hamas'tan İsrail açıklaması! Resmen yeşil ışık yaktılar
Hamas'tan İsrail açıklaması! Resmen yeşil ışık yaktılar
Hamas'ın mutlak yenilgisini savunanlar doğruyu söylemiyor
Hamas'ın mutlak yenilgisini savunanlar doğruyu söylemiyor
Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Hamas: Joe Biden, soykırımın ortağıdır
Hamas: Joe Biden, soykırımın ortağıdır