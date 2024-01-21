İtalya'da ırkçılık skandalı: Udinese-Milan maçı durdu

Serie A'nın 21. haftasında Udinese'nin Milan'ı konuk ettiği mücadele Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu.Abone ol
Serie A'nın 21. haftasında oynanan Udinese-Milan maçının 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti.
Soyunma odasına yöneldi
28 yaşındaki kaleci soyunma odasına yönelirken takım arkadaşları da peşinden gitti.
Tecrübeli file bekçisinin ikna edilmesiyle Milan takımı sahaya döndü ve oyun yeniden hareketlendi.