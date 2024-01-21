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Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'de krom madeni sahasında elektrik hattı çeken 51 yaşındaki işçi, elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Çiftçi (51) bölgede bulunan krom madenine elektrik hattı çekmek için çalıştığı esnada elektrik direğinden düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Nevzat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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