'Behzat Ç.' Erdoğan'ı taklit ederek anlattı: Parasını ben veriyorum dedi... İstifa ettim

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu katıldığı yayında Erdoğan'ı taklit ederek devlet tiyatrolarından neden istifa ettiğini de açıkladı. Behzat Ç. ile tanınan başarılı oyuncu "İstifa edip Tatbikat sahnesini kurduk" dedi.

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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu son günlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. "Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım" diyen başarılı oyuncu Sözcü TV'ye konuk oldu.

Behzat Ç. ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu devlet tiyatrolarından neden istifa ettiğini anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparak şunları söyledi:

Recep Bey'in bir konuşması vardı...

"Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu'da bir turnedeydim, Ordu gençlik kollarında Recep Bey'in bir konuşması vardı; 'Ya hu sanatçılar çok iler gittiler parasını biz veriyoruz kardeşim bizim istediğimizi yapacaklar' dedi ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır.



Böyle olunca baktık iş olacak gibi değil istifa ettik ve Tatbikat sahnesini kurduk iyi ki de kurmuşuz."



Saygı Öztürk ise bu itiraf karşısında "Gerçekten mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.



Erdal Beşikçioğlu konuşmasının devamında ise dışarıdan aday olma eleştirilerine ise "Ben dışarıdan olduğumu kabul etmiyorum ben her gün evlerinin içerisine girdim..." yanıtını verdi.