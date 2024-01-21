Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Özgür efendi' lakabı için ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesine ilişkin, "Efendi demek kötü bir şey değil. Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın" ifadesini kullandı.

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Özel, Çankaya Belediyesi Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış programına katıldı.

"Düşünüp düşünüp bana 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir"

Müzeden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Özel, AA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesine yönelik soruya şu cevabı verdi:

"Onlardan emekliler müjdeli bir haber bekliyorlar. Bu kadar düşük emekli maaşıyla, bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Düşündü, düşündü, 'Özgür efendi' demeyi uygun görmüş. Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Yıllarca, aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir.”

"17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi, en düşük emekli maaşı olsun"

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen Özel, "Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın. 17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi, en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sonra kendisine cevap vereceğim" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında, "Özgür efendi daha 'Bismillah' demeden iradesini ve ipini terör örgütünün temsilcilerine teslim etti... Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi kurultay kürsüsünden teröristlere selam göndererek, bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı" ifadelerini kullanmıştı.