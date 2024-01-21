Kaymakam, hutbeyi eksik okuyan imamı dövdü iddiası! Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamı ile kaymakam arasında yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Diyarbakır’ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisinde, hocanın hutbede şehitler ile ilgili paragrafı okumamasına tepki gösterdi.

Tartışmaya dönüşen olayda imam kaymakamdan şikayetçi oldu. Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Öte yandan haberler üzerine Diyarbakır Valiliği tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitler ile ilgili olarak rahmet duasının olduğunu ancak cami hocasının hutbede bu kısmı okumadığını fark ederek, uyarıda bulunduğunu savundu.

Kaymakam: Baskı altında olduğunu söyledi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akeller, cami hocası M.K.'yı darp etmediğini belirterek, şehitler için yazılı olan paragrafı okumadığı için uyarıda bulunduğunu söyledi. Akeller, “Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami hocası bu kısmı okumadığı için ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine tepki gösterdim. Cami hocası kendisine baskı yapıldığını söyleyince bu duruma kızıp, devletin memuruna kim baskı yapabilir diye tepki gösterdim. Cami hocası bu olaydan sonra hastaneye giderek bacağının ağrımasından dolayı rapor almış ve bunu da darp raporu diye dillendiriyor" dedi.

İnceleme başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde ‘şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan’ cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.