BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı!

Otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde otomobil ile dolmuşun çarpışması sonucu dolmuş devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Karacakaya caddesi üzerinde seyir halinde olan Süleyman M. idaresindeki 06 ZMV 82 plakalı otomobil ile Altınay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yusuf D. hakimiyetindeki 06 J 0646 plakalı dolmuş ile kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisi ile dolmuş devrildi. Dolmuştaki 9 yolcu ve araçların sürücüleri yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 kişi bıçakla yaralandı!
Komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 kişi bıçakla yaralandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
AK Parti'den istifa eden Enver Yılmaz İyi Parti'ye katıldı! Parti değiştirmek...
AK Parti'den istifa eden Enver Yılmaz İyi Parti'ye katıldı! Parti değiştirmek...
Zonguldak’ta sis ve yağmur etkili oldu
Zonguldak’ta sis ve yağmur etkili oldu
Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti
Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti
Kaymakam, hutbeyi eksik okuyan imamı dövdü iddiası! Ali Yerlikaya'dan açıklama
Kaymakam, hutbeyi eksik okuyan imamı dövdü iddiası! Ali Yerlikaya'dan açıklama
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
'Behzat Ç.' Erdoğan'ı taklit ederek anlattı: Parasını ben veriyorum dedi... İstifa ettim
'Behzat Ç.' Erdoğan'ı taklit ederek anlattı: Parasını ben veriyorum dedi... İstifa ettim
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Özgür efendi' lakabı için ne dedi?
Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Özgür efendi' lakabı için ne dedi?
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan anket tepkisi en az ve en fazla beklediği oy oranını açıkladı
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan anket tepkisi en az ve en fazla beklediği oy oranını açıkladı
Genç kadın otel odasında iple asılı bulundu
Genç kadın otel odasında iple asılı bulundu