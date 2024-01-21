Yargı'nın Metin Amir'i diziden neden ayrıldı?

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Yargı'nın yönetmeni Ali Bilgin, Hüseyin Avni Danyal'ın 'Yargı' dizisinden ayrılmasının nedenini açıkladı. Bilgin, bu ayrılığı hem oyuncunun hem de kendisinin istemediğini açıkladı.

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Acunmedya Akademi'ye konuk olarak öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ali Bilgin, aslında bu ayrılığı hem Hüseyin Avni Danyal'ın hem de kendisinin istemediğini söyledi.

Bilgin, dizide Metin Amir karakterine daha fazla yer vermek istediğini ancak bu isteğin ekip tarafından reddedildiğini ifade etti. Yönetmen, talebin reddedilmesinin ardından Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrılma talebinde bulunduğunu belirtti.