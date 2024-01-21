Fuat Uğur uyardı: Durum bu kadar ciddi Türkiye'deki insan nüfusuna erişecekler! Murat Kurum'un vaadinin takipçisi olacak

Murat Kurum'un sokak köpekleri sorununun çözüleceği vaadini çok önemli bulduğunu belirten yazar Fuat Uğur, bu vaadin takipçisi olacaklarını yazdı. Köpeklerin çoğalma hızına ilişkin verileri paylaşan Uğur, "çeyrek asır sonra Türkiye'deki insan nüfusuna erişecek neredeyse. Durum bu kadar ciddi." dedi.

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Sokak köpeklerinin saldırıları gündemdeki yerini koruyor. Ölümle sonuçlanan saldırılar artmaya başladı, vatandaşlar artık sokaklarda yürümeye korkar hale geldi.

Sokak köpekleri sorununa ilişkin AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'un vaadi dikkat çekti. Kurum, "Kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız." dedi.

tv100 yazarı Fuat Uğur, Kurum'un açıklamalarını bugünkü yazısında değerlendirdi.

Kurum'un vaadini kaydettiklerini belirten Uğur, "Göreve geldiğinde ilk işimiz bunu sormak ve takip etmek olacak." ifadelerini kullandı.

"Durum bu kadar ciddi"

Geçen yıl çoğu çocuk 49 vatandaşın sokak köpeklerinin saldırılarıyla hayatını kaybettiğine değinen yazar,

"Çünkü köpekler, 10 aylıktan itibaren yılda iki ve bazı türlerde üç veya dört kere doğum yapıyor. Bir çift köpek ve yavruları 6 yıl sonunda ortalama olarak 67 bin köpek doğurabiliyor. Müthiş bir çoğalma hızı. Çoğalma bu hızla giderse köpek popülasyonu çok değil, çeyrek asır sonra Türkiye'deki insan nüfusuna erişecek neredeyse. Durum bu kadar ciddi.

“Sokak hayvanı” diye uyduruk bir kavramı dolaşıma sokarak dünyanın Hindistan dışında hiçbir ülkesinde görülmeyen köpek popülasyonu ile baş başa kalmamıza sebep olan ve uzantıları hem muhalefette hem de iktidarda olan, Mizantrop denilen insan sevmez köpekseverlerin çıkarttırdığı yasa hayli problemli."