Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran kulis! Seçim öncesi ek zam mı geliyor?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranları belli oldu. Memur ve SSK-Bağkur emeklilerinin zam oranlarındaki makas açılınca hükümetten ek zam kararı geldi. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken kulisler de hareketlendi. Seçimler öncesinde emeklilere bir ek zam daha mı geliyor?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatarak, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi. Memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarında eşitlenme sağlanamazken yüzde 5'lik ek zam kararı da beklentileri karşılamadı.

31 Mart yerel seçimine giderken partilerin çalışmaları da hızlandı, kulisler hareketlendi. Gazeteci Fatih Atik, emeklilere ek zam oranına AK Parti içerisinden de tepkiler olduğunu belirterek yerel seçim öncesi emeklilere yeni ek zam olabileceğini yönelik bilgisini paylaştı.

Yerel seçim öncesi emeklilere ilave ek zam mı geliyor?



Halk TV yayınına katılan Fatih Atik, "Emekli ve ekonomik durumla ilgili zam çok karşılık bulmamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda eleştiriliyor biliyorsunuz." dedi.

Atik şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilere yapılan zam parti içinden de eleştiriliyor, zamla ilgili olarak çok eksiklik var tepki var.

"Bir ek zam daha yapılması gündeme gelebilir."

"Bu duruma bakıp bize gelen bilgiler şöyle. Mart seçiminin hemen öncesinde biraz zor bir ihtimal de olsa ilave bir ek zam daha yapılması gündeme gelebilir."



Gazeteci, Fatih Portakal da geçtiğimiz günlerde SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini söylemişti.



'Yazın bir tarafa' diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi.

Portakal şunları dile getirmişti:

"Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.”